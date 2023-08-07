حسناء من غيلينجيك تفوز بلقب "ملكة جمال روسيا للسيدات 2023"

حصلت آنا سبيتسالنايا على لقب "ملكة جمال روسيا للسيدات 2023" بعد فوزها على 33 منافسة في المسابقة التي أجريت في موسكو.

وتبلغ الفائزة باللقب من العمر 33 سنة، وهي أم لطفلة عمرها 3 سنوات، وحائزة 4 شهادات تعليم عال، وتعمل كمديرة للمبيعات في شركة لتكنولوجيا المعلومات، وكانت قد فازت سابقا بلقب "ملكة جمال سيدات غيلينجيك" في روسيا.

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وتعليقا على فوزها باللقب قالت سبيتسالنايا: "أردت المشاركة في هذه المسابقة لإجراء تحول في حياتي، أردت التميّز.. لقد حصلت في هذه المسابقة على الكثير من المشاعر الإيجابية، والآن لدي العديد من الأصدقاء الجدد من كافة أنحاء روسيا".

المصدر: وكالات روسية