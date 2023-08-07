على شكل طوق ذهبي ضخم.. أرمني يحاول تهريب 2 كغ ذهب من روسيا (صور)

حاول مواطن أرميني يبلغ من العمر 32 عاما تهريب طوق ذهبي على رقبته يزن حوالي 2 كغ عبر مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو.

ولفت الرجل انتباه عناصر الجمارك الروسية في المطار نظرا لأنه كان مرتبك ويرتدي ملابس ليست ملائمة للطقس الحار في روسيا الآن، وعندما وجهوا له الأسئلة أخرج الطوق بنفسه وقال إن سعره 50 ألف روبل فقط (حوالي 450 دولار).

ولكن التحليل أظهر عكس ذلك، حيث تبين أنه من الذهب الخالص، ويبلغ سعره حوالي 9 ملايين روبل (حوالي 10 آلاف روبل). وتمت مصادرة الطوق، واحتجاز الرجل الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 7 سنوات.

المصدر: وكالات