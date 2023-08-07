درجات الحرارة تصل إلى 43 مئوية جنوب روسيا
Globallookpress Roman Denisov, Роман Ден
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أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أقاليم جنوبي روسيا إلى 43 درجة مئوية وفي موسكو إلى 34 درجة.
وأكد الخبراء أن روسيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم حيث ستصل إلى 37 درجة مئوية في مقاطعات بيلغورود وكورسك وأوريول وريازان وتامبوف.
وأضافت أن درجات الحرارة ستقترب من 40-43 درجة مئوية في أقاليم كراسنودار وروستوف وستافروبول ومقاطعتي أستراخان وفولغوغراد في جنوب روسيا.
وأشارت إلى أن ردجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الثلاثاء وبحلول يوم السبت ستكون درجة الحرارة بين 17 و22 مئوية درجة.
المصدر: القناة الأولى الروسية