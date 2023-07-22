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بالفيديو.. الأمير السعودي تركي بن طلال يقبل تلقي تحفة أثرية كهدية ثم يعيدها إلى المتحف

مجتمع

بالفيديو.. الأمير السعودي تركي بن طلال يقبل تلقي تحفة أثرية كهدية ثم يعيدها إلى المتحف
Globallookpress
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يظهر أمير عسير، تركي بن طلال، وهو يقبل هدية متحف آل سلمه في بلقرن، ثم يعيدها إلى المتحف تقديرا لهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه الأمير تركي بن طلال، وهو يتسلم بندقية تراثية كهدية، لافتا إلى أنه سيوثق بأنه تسلم البندقية، فيما اشترط بقاءها في المتحف.

المصدر: الإخبارية

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