مصر.. "أم فستان أزرق" تخرج عن صمتها بعد فيديو الرقص المثير للجدل

خرجت الفتاة المشهورة بـ"أم فستان أزرق" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن صمتها بعد تداول فيديو لها على مدار الأيام الماضية وهي ترقص بشكل ملفت مما أثار جدلا واسعا.

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وتحدثت الشابة المصرية وقالت إنها تدعى ياسمين، مشيرة إلى أنها باتت تخجل من المشي بالشارع.

وأفادت "ذات الفستان الأزرق" بأنها لا تسامح أي شخص تنمر عليها وتحدث عنها بشكل سيئ، خصوصا أنها رقصت في حفل 90% من الحضور كن من السيدات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية بأن حياتها بأكملها قد تغيّرت بسبب ما حصل، موضحة أنها لم تسلم من الشائعات المغلوطة التي انتشرت بحقها.

كذلك أكدت أنها باتت تخجل من الكلام والتعليقات المسيئة، موضحة أنها لم تستطع الذهاب إلى امتحاناتها بسبب الواقعة.

وقالت والدموع بعينيها إنها لن تسامح من أساء لها، خصوصا أنها تعرضت لهجمة طالت حتى والدتها.

يشار إلى أن الشابة ياسمين وهي طالبة عزباء في كلية الآداب بجامعة المنصورة، اشتهرت بعدما انتشر لها مقطع فيديو ترقص بإحدى الحفلات العائلية، ما أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المصرية.

كما تسبب الناشر للشابة بحرج واسع في محطيها، دون أن يقصد ذلك .

المصدر: وسائل إعلام مصرية