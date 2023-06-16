مصر.. تطورات جديدة في أزمة الفتاة "أم فستان أزرق" المثيرة للجدل

شهدت واقعة الفتاة "أم فستان أزرق" التي أثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا تطورات جديدة، حيث تداول نشطاء التواصل فيديو لها وهي ترقص.

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واحتلت الفتاة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين عشية وضحاها، وهي ترقص بطريقة عفوية دون أن تعلم بتصويرها على الهاتف المحمول لأحد الأشخاص، الذي قام بتحميل الفيديو على تيك توك، ليصبح ترند على السوشيال ميديا.

وانهالت التعليقات السلبية على فتاة الفستان الأزرق، وتدعى "ياسمين"، وتقطن بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

بعد انتشار الفيديو، والهجوم الذي تعرضت له الفتاة ياسمين، ظهرت في فيديو آخر تم تداوله، إلا أنها في تلك المرة كانت تطلق استغاثة قائلة: "اعتبروني اختكم وامسحوا الفيديو.. مكنتش أعرف إني بتصور وهاطلق بسببكم".

وعلقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على الفيديو المنتشر، من خلال فيديو بحسابها على فيسبوك، قائلة: "فتحت اليوتيوب لقيت بنت قمر، بترقص بمنتهى التلقائية والسعادة والفرجة على الفيديو مبهجة، لأنها بترقص الرقص البلدي المصري على أبوه".

وأضافت: "اللي أزعجني أن لقيت أوصياء للإنترنت، داخلين بمنتهى الوقاحة، أنا بعتبرهم براغيت وفيران الإنترنت بتعليقات سافلة وكلها جرايم".

وتابعت أبو القمصان: "أعداء الفرح دول ما يعرفوش أن الرقص أداء للتعبير، المصريين طول عمرهم بيعبروا عن فرحهم بأشكال مختلفة، إنتوا بتعاقبوها عشان محجبة، ولا بتستأسدوا عليها لأنها مش هاتعرف ترد؟".

وأردفت: "البنت دي عارفين أنها من طبقة بسيطة، لا هاتروح لمحامي، بس لو جت لي هعملها بلاغات ومتطوعة عشان أؤدب فيران الإنترنت، اللي بيحصل ده جرايم وتحرش وقلة أدب، وعقوباته تصل لـ 5 سنين سجن".

المصدر: RT