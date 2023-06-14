"أم فستان أزرق".. تحركات في مصر بعد فيديو الفتاة الراقصة المثير للجدل

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر على مدار الأيام الماضية، بسبب فيديو لفتاة ترقص في فرح بطريقة اعتبرها البعض مثيرة للاستفزاز.

ورغم الخصوصية التي تتمتع بها هذه الأفراح في مصر، حيث يقوم الجميع بالرقص في هذه المناسبة، إلا أن الفيديو تم نشره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات في مصر، مما دفع نهاد أبو قمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان للتعليق على الفيديو المنتشر والدفاع عن الفتاة التي ترقص بعفوية دون ملاحظة وجود تصوير فيديو لها.

وعلقت نهاد أبو قمصان على فيديو الفتاة قائلة في فيديو نشرته على صفحتها: حد بيقولي إنتي متابعة البنت أم فستات أزرق، وأنا معرفهاش ففتحت الفيديو لقيت بنت قمر بترقص في فرح صاحبتها بمنتهى التلقائية والسعادة، والفرجة على الفيديو مبهجة جدا، لأنها بترقص الرقص المصري الأصيل.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها الفتاة فقالت نهاد أبو قمصان: شوفت كمية انتقادات وقحة للفتاة، والتعليقات كلها مش كويسة، والحقيقة أعداء الفرحة دول، ميعرفوش أن الرقص أداة من أدوات التعبير، وفي الحقيقة المصريين أصلا دايما بيعبروا عن فرحهم من خلال الرقص، وانتوا بتعاقبوها عشان محجبة.

وربطت نهاد أبو قمصان بين تلك الحادثة ودراسة لها علاقة بالتحرش فقالت: فيه دراسة عن التحرش بتقول أن معظم البنات إلي بيتعرضوا للتحرش محجبات، لأن يوجد قناعة بأن المحجبات فريسة سهلة عن غيرهن، وفيه شاب قالي بخاف من غير المحجاب لـ تضربني.

وأضافت: والبنت إلى اتهاجمت ديه ملهاش ظهر، لكن لو طلبت مني هقدم لها بلاغات وهجيب حقها هعمل كده، والشباب اللي بتاهجم البنت حجتهم أنها طالما نشرت الفيديو حقها تتشتم، لكن اللي بيحصل ده تنمر وتحرش، وعقوبة كل ذلك تصل إلى 5 سنين سجن.

وفي نهاية الفيديو وجهت نهاد أبو قمصان رسالة دعم للفتاة فقالت، "كنتي قمر ومبهجة، وصاحبتك قمرين، ومبهجين وربنا يسعد قلبكم، وعاوزك تتواصلي معايا عشان نربي الناس ديه".

المصدر: RT