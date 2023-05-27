مصر.. نقابة الصحفيين تعلق على صور صناديق فواكه وخضار داخل مقرها أثارت جدلا كبيرا (صور)

علقت نقابة الصحفيين في مصر على الصور التي تظهر صناديق خضار داخل مقرها مما أثار جدلا بمواقع التواصل.

وتداول عدد من الصحفيين صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي تظهر عرض مجموعة من صناديق الخضار والفاكهة داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، حيث لاقت المنشورات تفاعلا واسعا، وانتقادات من أعضاء النقابة.

ونشر الصحفي محمد طاهر صورة معلقا عليها بالقول: " أنا ضد أن تتحول نقابة الصحفيين لسوق للخضار.. أرجو أن يتدخل النقيب لضبط الأمر وأتمنى أن يوفر المعرض فقط السلع الاستراتيجية المخفضة.. تحياتي".

وعلق الصحفي أحمد عدلي على الصور قائلا: "مع كامل التقدير والاحترام المبذول لتوفير السلع واللحوم من استاذ صالح وتواصله مع وزارة التموين.. هل منظر يليق بنقابة الصحفيين!..هل ده منظر مدخل النقابة اللي هي مفروض نقابة الحريات؟..هل ينفع ندخل النقابة نلاقي خضار وفاكهة بالشكل ده!"

القاهرة 24

القاهرة 24

وفي تعليقها، أوضحت نقاية الصحفيين على لسان سكرتيريها العام الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، تفاصيل الواقعة.

وأشار جمال عبد الرحيم بموقع "القاهرة 24" إلى أن "صناديق الخضار والفاكهة التي ظهرت في الصور تخص منفذ النيل التابع لوزارة التموين والمسموح له بالتواجد داخل النقابة".

وأضاف: "أصدرنا قرارا برفع الصناديق من الأماكن غير المخصصة للعرض فور إبلاغنا بذلك"، لافتا إلى أن منفذ النيل متواجد منذ فترة بالنقابة لتوفير السلع الغذائية للصحفيين.

وأكمل: "ما حدث اليوم أن المنفذ، أحضر كمية من الخضار وقبل إدخالها للمكان المخصص لها، تم تصويرها فظهرت كما يتداولها الزملاء على المجموعات"، مؤكدا أنه اتخذ قرارا بعدم بيع الخضار والفاكهة داخل مقر النقابة.

وبين جمال عبد الرحيم أن قرار رفع ونقل الصناديق التي ظهرت في الصور اتخذه في لحظة ورود معلومة بذلك، وهذا أمر لم يكن متفق عليه.

القاهرة 24

القاهرة 24

المصدر: "القاهرة 24"