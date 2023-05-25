مصر تستنبط سلالة جديدة من الديوك والدواجن لأول مرة في تاريخها

كشف مدير معهد الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في مصر محمد الشافعي، تفاصيل إنتاج أول فرخة وديك، من السلالات البلدية المصرية.

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وأكد الشافعي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، أن هذه هي المرة الأولى بمصر التي يتم فيها استنباط دواجن بلدي بها، موضحًا أن السلالة تتضمن الفراخ والديوك.

وأوضح أن السلالات المستنبطة هي سلالات لحم تسمين، حيث تم استنباط سلالة طنطا بمركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني عام 2023 وهى سلالة إنتاج لحم تسمين.

وقال إن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة.

وشدد على أن الهدف من السلالة، إنتاج أمهات تسمين يتميز الكتكوت الناتج منها بتحسين معامل التحويل الغذائي وسرعة النمو خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أن تلك السلالة تستهلك نسبة علف قليلة، بالإضافة إلى أنها نظرا لارتفاع مقاومتها للأمراض عن السلالات العالمية فهي تصلح للقطاع الداجني الريفي، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الدورة نظرا لعدم احتياجها لمساكن مغلقة، وبالتالي لا تحتاج نظم تبريد ولا تدفئة ما يقلل تكاليف المزرعة في استهلاك الكهرباء.

وأوضح، أن أهم ما يميز السلالة انخفاض نسبة المخاطرة لدى المربي نظرا لارتفاع مناعتها، بالإضافة إلى أنها أكثر ملاءمة لذوق المستهلك المصري.

وأكد أنه من شأن السلالة الجديدة أن تساعد على تقليل استيراد أمهات التسمين وتوفير العملة الصعبة مع إمكانية الاتجاه إلى التصدير، منوها بأن سلالة طنطا 1 تتميز عن السلالات المحلية أيضا.

ويقول إن ارتفاع عدد دورات التسمين خلال العام يساعد على انخفاض تكلفة إيجار العنابر والعمالة، وتكاليف التشغيل الأخرى المحملة على كل دورة وبالتالي زيادة الربحية.

المصدر: القاهرة 24