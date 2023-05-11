مستثمر سعودي ينوي إنشاء مشروع دواجن متكامل في مصر

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي، إنه جار التفاوض مع مستثمر سعودي لإنشاء مشروع متكامل للدواجن يتضمن عنابر ومصنعا للأعلاف بمحافظة بني سويف.

إقرأ المزيد

فيما أضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تم طرح ما يقرب من 10 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد وجار المفاوضات مع مستثمرين خليجيين لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة في صناعة التمور.

وأشار إلى أنه جار أيضا التفاوض مع الجانب اليوناني لإنشاء مشروعات تجارية بمحافظة الوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالتعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي قال عشماوي لدينا تجربة متميزة في طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من قبل القطاع الخاص .

وتابع: نسعى إلى إثراء التجربة، حيث سيتم قريبا عقد لقاء مع السلاسل التجارية لعرض أفضل الأماكن المتميزة للعمل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعاني مصر من أزمة دواجن كبرى، نتيجة لعدم الإفراج عن كمية ضخمة من الأعلاف التي أدت إلى رفع الأسعار وخروج العديد من المستثمرين من سوق الدواجن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية