الأزهر يحسم الجدل حول الـ"جن العاشق" (فيديو)

علق الدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على الجدل حول وجود "جن عاشق" يفسد حياة الناس.

وقال سلامة خلال لقائه فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، إن "الجن موجود، ووجوده مؤكد، لكن لا يجب أن نتطرق لفكرة وجود جن عاشق، لأن عندنا عقيدة كاملة، كما جاء فى كتاب الله "إِن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ"، ويجب على كل إنسان أن يزود من التحصينات واليقين بالله والقوة لدى الخالق وليست في يد المخلوق".

وصرح بأن مسألة الاقتناع بوجود جن عاشق فهذا أمر يفسد البيوت، وذلك لأن الإنسان بإيمانه أقوى من أي شيء.

وأضاف: "نحن مطالبون أن نحافظ على أنفسنا، لأن السحر موجود، ولكن علينا دور، خاصة أن الجن من الممكن أن يتشكل بشكل غير جيد، وهنا يأتي دور إيمان وعقيدة كل شخص بالله عز وجل، فلا يجب أن يترك إنسان باب بيته مفتوحا ثم يتعرض للسرقة، ومن يفعل ذلك فقد خالف قول رسول الله أعقلها وتوكل".

ودعا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى تحصين البيوت، قائلا: "من البداية يجب أن نحافظ على أنفسنا، وأن نحافظ على ثقتنا وصلتنا بالله عز وجل، حتى نكون في معية الله، ووقتها لن يضر الإنسان".

المصدر: "مصراوي"