فنانة مصرية شهيرة تثير تفاعلا بظهورها محجبة (فيديوهات)

أثار ظهور الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مرتدية الحجاب، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت ياسمين عبد العزيز مقاطع مصورة لها على متن الطائرة وهي مرتدية الحجاب، فيما يبدو أنها عائدة من مكة المكرمة بعد أدائها مناسك العمرة، حيث علقت قائلة: "ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. أحلى مكان في العالم".

وتفاعل متابعو الفنانة المصرية مع المنشور، حيث أعربوا عن إعجابهم بمظهرها، كما طلبوا من الله أن يتقبل منها ويسعدها دائما.

المصدر: RT