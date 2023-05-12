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الفنانة المصرية أنغام تكشف حقيقة "تجاهلها" مصافحة الفنانة السعودية زينة عماد بعد جدل كبير (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة المصرية أنغام تكشف حقيقة
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أوضحت الفنانة المصرية أنغام الموقف الذي أثار الجدل بينها وبين الفنانة السعودية زينة عماد.

وفي تصريحات صحفية، علقت أنغام على مقطع فيديو لعدم مصافحة الفنانة زينة عماد، في حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، حيث اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تجاهلتها.

وفي تصريحات صحفية، أوضحت أنغام قائلة: "الكلام دا محصلش،..الحقيقة إن أول واحدة سلمت عليها هي زينة، وتقابلنا خلف الكواليس، وسلمت عليها وبستها، غير انه طبيعي أسلم عليها وأكلمها، وأنا بحبها جدا، لأنها بنت جميلة وصوتها رائع ومشرفة جدا وحاجة حلوة طالعة من السعودية فأنا أصلا فرحانة بيها جدا".

وأضافت: " لما جيت أدخل وسلم على الفنانتين يسرا وشيرين، كنت لسا شايفة زينة، وطبيعي إني أسلم على الأكبر سنا، لكن الكاميرا شافت إني سلمت عليهم وما سلمتش عليها".


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر تخطي الفنانة أنغام للفنانة السعودية الشابة زينة عماد، وتسليمها على الفنانين الآخرين على المنصة، ومنهم الفنانة يسرا والفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك في حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ما أثار جدلا واسعا.

المصدر: RT

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