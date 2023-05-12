الفنانة المصرية أنغام تكشف حقيقة "تجاهلها" مصافحة الفنانة السعودية زينة عماد بعد جدل كبير (فيديو)

أوضحت الفنانة المصرية أنغام الموقف الذي أثار الجدل بينها وبين الفنانة السعودية زينة عماد.

وفي تصريحات صحفية، علقت أنغام على مقطع فيديو لعدم مصافحة الفنانة زينة عماد، في حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، حيث اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تجاهلتها.



وفي تصريحات صحفية، أوضحت أنغام قائلة: "الكلام دا محصلش،..الحقيقة إن أول واحدة سلمت عليها هي زينة، وتقابلنا خلف الكواليس، وسلمت عليها وبستها، غير انه طبيعي أسلم عليها وأكلمها، وأنا بحبها جدا، لأنها بنت جميلة وصوتها رائع ومشرفة جدا وحاجة حلوة طالعة من السعودية فأنا أصلا فرحانة بيها جدا".



وأضافت: " لما جيت أدخل وسلم على الفنانتين يسرا وشيرين، كنت لسا شايفة زينة، وطبيعي إني أسلم على الأكبر سنا، لكن الكاميرا شافت إني سلمت عليهم وما سلمتش عليها".

أنغام توضح الموقف الذي أثار الجدل بينها وبين زينة عماد ❤pic.twitter.com/KCcjJagqwk — Screen Mix (@ScreenMix) May 12, 2023



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر تخطي الفنانة أنغام للفنانة السعودية الشابة زينة عماد، وتسليمها على الفنانين الآخرين على المنصة، ومنهم الفنانة يسرا والفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك في حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ما أثار جدلا واسعا.

الفنانه المصريه انغام بسلوك غير راقي وغير لائق وغير مقبول وغير محترم

تقوم بتجاهل الفنانة القديرة صاحبه

الدار والمقدار العالي #زينه_عماد



نحن كسعوديين ردنا دائماً قاسي على

من يحاول الاستهانه بشيء يخصنا

فمابالك بجوهرة ثمينه وغاليه

واخت لنا ورمز من رموز الفن السعودي#الفنانة_انغام… pic.twitter.com/H3hszHeqpK — الشاعر وهج الحاتم (@1110A7bk) May 6, 2023

المصدر: RT