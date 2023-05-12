نجم سوري يتلقى تهديدات من محبي "الجنرال" (فيديو)

انتقد الفنان السوري باسم ياخور، الهجوم الحاد والتهديدات التي تلقاها من قبل متابعين، بعد إبدائه رأيه في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، والذي عرض في رمضان 2023.

ورد ياخور على التعليقات المسيئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "انستغرام"، متسائلا إن كان رأيه في العمل يستحق هذه التهديدات.

حيث قال: "مجرد رأي فني لا يسيء لأحد ردا على سؤال في برنامج مراحل، هل كان يستوجب كل هذه التهديدات وفيديوهات تحريف الكلام والفبركة".

واستضاف الإعلامي السعودي علي العلياني، النجم السوري في برنامجه "مراحل مع علي العلياني" في رمضان، ووجه له سؤالا عن رأيه في "ابتسم أيها الجنرال"، ليجيبه بالقول: "أنا برأيي كل حالة العمل خارج المنطق الفني وخارج ما يجب أن يكون الفن عليه، لا يجب أن تكون بالفن عامل أهداف مباشرة للتناول الشخصي، الفن هذا مو من مقوماته".

وشدد ياخور في ذات الوقت على حبه وتقديره لشخص مواطنه الفنان مكسيم خليل.

والمسلسل من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان. تدور أحداثه حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين شقيقين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة والنفوذ في البلد دون مراعاة.

المصدر: RT