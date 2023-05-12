فنان مصري مشهور يروي موقفا محرجا جمعه بعادل إمام

روى الفنان المصري أكرم حسني، تفاصيل موقف محرج جمعه بالفنان الكبير عادل إمام علمه الالتزام، وذلك خلال حديثه عن كواليس أول لقاء جمعهما.

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وقال أكرم حسني، خلال استضافته ببرنامج "Sold Out Interviews" من تقديم الإعلامي محمود سعد، إنه التقى بـ"الزعيم" لأول مرة بعد 6 سنوات قضاها في تجسيد شخصية مقدم الأخبار الشهيرة "سيد أبوحفيظة".

بعد مرور هذه المدة، فوجئ باتصال هاتفي من عادل إمام، أبلغه فيها الأخير بإعجابه بعمله، وعرض عليه حضور إحدى ليالي مسرحية "بودي جارد" هو وزملاؤه في العمل.

عقب انتهاء المكالمة، تذكر أكرم أنه مرتبط بتصوير برنامجه في نفس توقيت عرض المسرحية، حتى قرر إنجاز مهامه سريعا في هذا اليوم، لكن ما تمناه لم يحدث.

أردف: "لسوء الحظ تأخرت في برنامجي، بخلاف ازدحام الطرق المؤدية للمسرح، وحينما وصلت كان الفصل الأول انتهى، وابلغتني إحدى السيدات أن الزعيم تعمد النظر لأكثر من مرة على المقعد المخصص لي".

واستطرد: "عقب انتهاء العرض دخلت إلى غرفته وكنت محرجا، وقال لي: (عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر)، ناصحا إياي بضرورة احترام المواعيد".

وختم أكرم: "هذا أكثر موقف كان محرجا لي في حياتي، هذا الموقف من بين المواقف التي أثرت فيّ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية