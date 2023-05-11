مصر.. نجيب ساويرس يتحدث عن الحالة الصحية لعادل إمام

تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

عظيم مصر و حبيبنا بخير دايما وزورته حديثا و كان كويس رغم آنف الجهلاء و الحاقدين ❤️❤️❤️ https://t.co/QzaEOgR42C — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 10, 2023

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وقام نجيب بإعادة نشر تويتة عليها صورة الفنان الكبير عادل إمام وعلق عليها قائلا: "عظيم مصر وحبيبنا بخير دايما وزورته حديثا وكان كويس رغم أنف الجهلاء والحاقدين".

وكان الكاتب يسري الفخراني قد أعلن عن احتفالية تقيمها قناة الحياة دراما على مدار أسبوعين لتكريم 3 من كبار نجوم الكوميديا، مؤكدا أن القناة ستبدؤها بداية من يوم السبت المقبل.

وجاء إعلان الكاتب يسري الفخراني عن الاحتفالية عبر "فيسبوك" حيث قال: "من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، الحياة دراما بتحتفل على مدي اسبوعين بـ3 من كبار نجوم الكوميديا في حياتنا، عادل إمام واسماعيل ياسين وسمير غانم، حاجة كده منتهى البهجة من أفلام عمرنا".

المصدر: المصري اليوم