مصر.. عارضة الأزياء ميرهان كيلر ترفض اعتذار تامر أمين وتكشف عن خطوتها المقبلة

قالت عارضة الأزياء المصرية ميرهان هشام عبد القادر، والشهيرة بـ"ميرهان كيلر"، صاحبة واقعة التحرش من اللاعب عمرو وردة، إن محاميها تنازل عن القضية وأصبح محامي الإعلامي تامر أمين.

وعن رفعها قضية ضد أمين الذي وصفها بـ"محمد رمضان"، قالت ميرهان: "لم يكن غرضي من رفع القضية على الإعلامي تامر أمين هو الحصول على تعويض مالي، ولكن لا يصح أن يهين أي امرأة، وهو ما دفعها لرفع القضية.. تامر أمين أذاني في شغلي وأذى أهلي".

وكشفت أن محاميها أصبح محامي تامر أمين و"رفع عليا 3 قضايا بعد ما باع قضيتي"، مضيفة: "أنا لسه مكملة في القضية ومش هتنازل واعتذار تامر أمين مرفوض، وبتمنى أخلص من الموضوع دا وحقي يرجع".

يذكر أن الإعلامي تامر أمين كان قد أكد اعتذاره لميرهان التي رفعت قضية ضده بعد أن شبهها بالفنان محمد رمضان، وأن عمرو وردة لا يمكن أن يتحرش بمحمد رمضان.

وعليه طالبت ميرهان كيلر بتعويض مالي قدره 1.4 مليون درهم إماراتي بتهمة تشويه سمعتها والسخرية منها ووصفها بالقبيحة التي لا يمكن أن يتحرش بها أحد.

المصدر: "القاهرة 24"