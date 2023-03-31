إعلامي مصري مشهور يكشف سبب اعتذاره لموديل وصفها بـ"محمد رمضان"

كشف الإعلامي المصري تامر أمين، تفاصيل اعتذاره للموديل ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بميرهان كيلر.

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وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه أنه قام بالاعتذار للموديل ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بميرهان كيلر، صاحبة اتهام عمرو وردة بالتحرش، قائلا: جل من لا يخطئ.. أنا دوغري دايما وباجي سكة، وحسيت بالذنب وخوفت اتحبس.

كما علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة عن أهل الصعيد والريف، وحقيقة سعيه إلى التريند، قائلا: مكنش فيها تريند خالص.. دي كانت زلة لسان، واعتذرت 3 مرات، والناس عرفت صدق النوايا لدي.

وأضاف تامر أمين: المعني في بضع الأحيان، قد يكون فيه إساءة، وعشان كدا، مكنش عندي مشكلة إني أقول لهم، حقكم وجزمتكم على رأسي، ومفيش مجنون يعادي أهله في الصعيد.

وأكد الإعلامي أن بعض الإعلاميين تاريخهم وراءهم وليس أمامهم، مشددا على أهمية العمل الإعلامي، مضيفا: بشتغل عشان أعمل تاريخ لنفسي.

وقررت ميرهان كيلر مقاضاة الإعلامي تامر أمين بعد أن شبهها وقت الأزمة بالفنان محمد رمضان، وأن عمرو وردة لا يمكن أن يتحرش بمحمد رمضان.

وطالبت ميرهان كيلر بتعويض قدره 1.4 مليون درهم إماراتي بتهمة تشويه سمعتها والسخرية منها، ووصفها بالقبيحة التي لا يمكن لأحد أن يتحرش بها.

المصدر: القاهرة 24