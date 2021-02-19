 
مباشر

مصر.. الإعلامي تامر أمين يعلق بعد أزمة إهانته لفتيات الصعيد

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعلامي تامر أمين يعلق بعد أزمة إهانته لفتيات الصعيد
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt86

علق الإعلامي المصري تامر أمين، بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بحديثه عن فتيات الصعيد وإيقاف برنامجه "آخر النهار" وتحويله إلى التحقيق.

إقرأ المزيد
مصر..
مصر.. "الأعلى لتنظيم الإعلام" يوقف إعلاميا بارزا بسبب تصريحات غير لائقة عن فتيات الصعيد

وقال تامر في فيديو نشره إنه يعتذر لكل أهل الصعيد دون جدل، وقال إنه يعتذر وكانت نيته خير، والهدف من حديثه هو المصلحة العامة، وأنه أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: "لكل صعيدي وصعيدية جزامكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا".

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا