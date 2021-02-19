مصر.. الإعلامي تامر أمين يعلق بعد أزمة إهانته لفتيات الصعيد

علق الإعلامي المصري تامر أمين، بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بحديثه عن فتيات الصعيد وإيقاف برنامجه "آخر النهار" وتحويله إلى التحقيق.

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وقال تامر في فيديو نشره إنه يعتذر لكل أهل الصعيد دون جدل، وقال إنه يعتذر وكانت نيته خير، والهدف من حديثه هو المصلحة العامة، وأنه أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: "لكل صعيدي وصعيدية جزامكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا".

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

المصدر: الوطن