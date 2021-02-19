مصر.. "الأعلى لتنظيم الإعلام" يوقف إعلاميا بارزا بسبب تصريحات غير لائقة عن فتيات الصعيد

قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامى، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

= #تامر_أمين في الريف و الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات!

ــ "هما دول بقي اصحاب الفضل عليك" pic.twitter.com/ODALQ3rejm — رياض باشا المنفلوطي🦅 (@RiadManfalouti) February 18, 2021

وأكدت الهيئة على "ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تخص تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة".

وكان الإعلامي تامر أمين، قد أثار الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: :لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبا "بالقطع لا"، مضيفاً أنه "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

المصدر: المصري اليوم