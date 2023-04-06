محتجون يتظاهرون ضد الملك تشارلز (فيديو)

وصل الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى كاتدرائية يورك، لحضور قداس "خميس العهد"، ليقابلهم حشد من المتظاهرين المناهضين للنظام الملكي.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول الملك تشارلز وكاميلا، إلى إحدى الكاتدرائية وتجمع عدد من المحتجين الذين رددوا شعارات مناهضة للملك، وحملوا لافتات مكتوب عليها "ليس ملكنا".

وفي كل عام في "خميس العهد" الذي يسبق يوم "الجمعة العظيمة"، يوزع الملك أموالا خاصة على السكان المحليين تقديرا لعملهم في الكنيسة والمجتمع.

المصدر: "ديلي ميل"