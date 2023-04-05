ظاهرة غريبة عن "انعدام الجاذبية" ضجت في السعودية سابقا وتثير الجدل في سلطنة عمان مجددا (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يفضح "ظاهرة غريبة" للجاذبية في سلطنة عمان، متسلحا بتفسير علمي لها، ما أثار جدلا كبيرا.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يتحدث الشاب السعودي موثق اللقطات عن ظاهرة اعتبرها "غريبة" في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن "السيارة تسير عكس الجاذبية الأرضية، أي تمشي صعودا لا نزولا" (تلقائيا).

ورصد مقطع الفيديو تحرك السيارة التي كانت بحوزته هو ورفاقه عكسَ الجاذبية الأرضية، قائلا إن السيارة التي ترجع إلى الخلف هي سيارة تتجه نحو "مطلع" وليس "منزل"، فيما لفت إلى أنه سبق وشاهد مثل هذه الظاهرة في منطقة "ألمع" السعودية.

وتساءل عن التفسير المنطقي والعلمي لهذه الظاهرة.

موجوده في البيضاء بالمدينة المنورة وهذي ليست ظاهر، لها تفسير علمي: pic.twitter.com/AVYU1Uhqkk — رياض (@TriRTM) April 4, 2023

هذه وأعاد عدد من رواد مواقع التواصل نشر مقاطع فيديو توثق نفس المزاعم في السعودية، وبشكل خاص بمنطقة البيضاء بالمدينة المنورة.

في حين أن موثق مقطع الفيديو في السعودية، أشار إلى عدم صحة المزاعم المتداوَلة حول الظاهرة بالأدلة العلمية، وأن كل ما يشاع حول الظاهرة هو "كلام هراء لا يصح".

وتأكيدا لكلامه وإثباتا له، عمل موثق الفيديو على وضع جهازين لتحديد منطقتي الارتفاع والانخفاض، لتبين قراءة الأجهزة بأن المنطقة التي تتجه نحوها السيارات هي منطقة منخفضة، مؤكدا أن ما يحدث ليس إلا خداعا بصريا يقع فيه الناس بسبب التضاريس المحيطة بالمكان، ولا علاقة له بحقيقة علمية أو انعدام الجاذبية.

المصدر: RT