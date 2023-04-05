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سقط على سيارة من الطابق التاسع عشر ونهض يغني عن حبيبته.. ما مصير السيارة؟ ( فيديو لحظة السقوط)

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سقط على سيارة من الطابق التاسع عشر ونهض يغني عن حبيبته.. ما مصير السيارة؟ ( فيديو لحظة السقوط)
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انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقاطع فيديو للحظة سقوط رجل من الطابق التاسع عشر في مدينة فورونج الروسية، ونجاته بأعجوبة، فيما تظهر السيارة التي سقط فوقها مدمرة.

وقال جيران الرجل الذي سقط على سيارة رباعية الدفع كانت مركونة بجانب البناية، إن الحادث وقع بعد مشاجرة مع فتاة.

وظهر مقطع فيديو يوثق لحظة السقوط، وارتطامه بالسيارة التي تعرضت على إثر ذلك لأضرار كبيرة.

سقط على سيارة من الطابق التاسع عشر ونهض يغني عن حبيبته.. ما مصير السيارة؟ ( فيديو لحظة السقوط)

وبعد قدوم وحدات الحماية المدنية وسحبه من السيارة، نهض الرجل على ساقيه، وغنى مقطعا من أغنية مشهورة  "الحب يشبه الحلم"، ثم سار إلى سيارة الإسعاف، التي نقلته بعد ذلك إلى المستشفى.

وقال الرجل في وقت لاحق إنه أقدم على ذلك بسبب شجار مع فتاة.

وبحسب الأطباء الذي فحصوه ويشرفون على مراقبة حالته الصحية، فإن الرجل البالع من العمر 40 سنة لديه إصابات خفيفة تتمثل في ارتجاج خفيف في الدماغ، وكسر صغير في أحد أصابعه.

وقال الأطباء إنه سيبقى لمدة أسبوع ونصف في المستشفى، موضحين أنه بالرغم من عدم تعرضه إلى إصابات خطيرة ظاهرة، إلا أن السقوط من هذا الارتفاع الشاهق (19 طابقا) والذي تسبب في اصطدام قوي قد تكون له تداعيات فيما بعد.

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المصدر: وكالات

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