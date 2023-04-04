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نجاة رجل بأعجوبة سقط من الطابق الـ19 (فيديو)

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نجاة رجل بأعجوبة سقط من الطابق الـ19 (فيديو)
Sputnik
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أنقذ الحظ رجلا في مدينة فورونج الروسية، بعد أن سقط من الطابق التاسع عشر، على سيارة رباعية الدفع، ونهض يسير على قدميه دون أن يصاب بأي أذى.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الرجل يصرخ من شرفة شقته  قبل سقوطه على سيارة كانت مركونة بجانب البناية.

ويظهر مقطع فيديو نهوض الرجل البالغ من العمر 40 عاما، بعد أن ساعده رجال الإنقاذ على الخروج من سقف السيارة، ومشى على قدميه إلى سيارة الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث.

المصدر: وكالات

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