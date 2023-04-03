مصر..ضبط الموديل سلمى الشيمي بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب

قبضت أجهزة الأمن في الجيزة، يوم الاثنين، على الموديل سلمى الشيمي، بتهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة، متعديه على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإساءة استخدام مواقع التواصل.

ويأتي ذلك بعد تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المحتوى الذي تقدمه الشيمي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تحفظت جهات التحقيق على هاتف سلمى الشيمي المحمول لفحص ما به من بيانات، وأمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة.

وطلبت السلطات إرسال الصور المتداولة للشيمي، وكاميرا تصوير، وهاتف محمول، استخدما في التقاط جلسة تصوير إلى خبراء تنكولوجيا المعلومات لفحصها وبيان استخدامها.

جدير بالذكر أن الشيمي تخرجت من كلية التمريض، وانطلقت في عالم الأزياء وهي بعمر الـ25 عاما.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها عندما اشتهرت بـ"فتاة سقارة"، بعد جلسة تصوير أمام هرم سقارة في البدرشين.

المصدر: "المصري اليوم"