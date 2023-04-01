إعلامي سعودي شهير يكشف موقفا له مع الأمير محمد بن سلمان قلل وزنه (فيديو)

كشف الإعلامي السعودي الشهير داود الشريان، عن معاناته مع زيادة الوزن بعد أن بلغ 125 كغم، وكلمة ولي العهد له الأمير محمد بن سلمان التي غيرت نمط حياته ودفعته إلى تخسيس وزنه.









وفي لقاء ببرنامج "الليوان"، أوضح " داود الشريان قائلا: "وصل وزني إلى 125 كيلو، واستدار شكلي، وفي عام 2018، كان لدي لقاء مع ولي العهد، لأعرض عليه خطة التلفزيون قبل إطلاق قناة "SBC"، ولوجود قناة السعودية..دخلت مكتب ولي العهد وكنت سمينا وألهث وعندما وضعت جهاز الكمبيوتر، كان المفترض أن أقدم العرض وأنا واقف، ولكن ولي العهد قال لي اجلس".



وأكمل الشريان: "عندما انتهيت قال لي ولي العهد..أبغاك أن تهتم بصحتك.. وقلت له حاضر..استدعى ولي العهد أحد مساعديه وأمره بوضع خطة في المستشفى التخصصي لإنقاص وزني، وجاني 4 استشاريين من الولايات المتحدة وقعدوا معي في البيت، ووضعوا لي نظاما للأكل والرياضة والتدريب".



وأردف:" خسرت من وزني 55 كيلوغراما، بدون عمليات حيث اعتمدت على نظام غذائي وممارسة الرياضة والمشي".

وبين أن أهم نصيحة وجهت له في النظام الغذائي هي تناول وجبة العشاء في الساعة السادسة مساء، والاستيقاظ مبكرا في الساعة السادسة صباحا، ثم المشي لمدة ساعة وتناول الإفطار بعد ذلك، ثم تناول الغداء الساعة الواحدة أو اثنين ظهرا.

وزني وصل 125 كم..

داود الشريان يتحدث عن معاناته مع زيادة الوزن، ويكشف عن كلمة سمو ولي العهد له وغيرت نمط حياته#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodiferpic.twitter.com/2xIvhDeBgH — الليوان (@almodifershow) March 31, 2023

المصدر: "روتانا"