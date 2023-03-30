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كيف تدخل الملك السعودي؟ وماذا جنى اقتراح ولي العهد حول الاستثمار بالأسواق أثناء كورونا؟

مجتمع

كيف تدخل الملك السعودي؟ وماذا جنى اقتراح ولي العهد حول الاستثمار بالأسواق أثناء كورونا؟
AP
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تحدث محافظ صندوق الاستثمارات السعودي ياسر الرميان عن موضوع اقتراح ولي العهد بشأن الاستثمار في الأسواق العالمية أثناء جائحة كورونا، الذي رفضته الأغلبية وتمت الموافقة عليه ملكيا .


وفي لقاء ببرنامج "حكاية وعد"، أشار ياسر الرميان إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترح الاستثمار في أسهم الأسواق العالمية أثناء جائحة كورونا، ووافق على الاقتراح محافظ الصندوق، لكن الأغلبية صوتوا بالرفض، لافتا إلى أن الحوكمة تحتم موافقة الأغلبية لتنفيذ القرارات، الأمر الذي دفع إلى رفع الأمر للملك.

وبين أن الملك أصدر مرسوما بالموافقة على الاقتراح، مضيفا أن الاقتراح كان استثمار 80 مليار دولار في الأسواق العالمية عندما هبطت في مارس 2020، وأن الصندوق حقق حينها أرباحا ممتازة.

المصدر: "MBC"

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