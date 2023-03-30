إعلامية سعودية شهيرة تتحدث عن تهديدها بالقتل سابقا بعد دخولها مجال الإعلام (فيديو)

تحدثت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، عن الهجوم الذي تعرضت له والعقبات التي واجهتها بعد دخولها مجال الإعلام، في "مجتمع ما قبل رؤية السعودية 2030".





وفي مقابلة مع برنامج "سوالف رمضان"، كشفت منى أبو سليمان أنها واجهت تهديدات بالقتل لها في بيتها وفي مكتبها بقناة "MBC"، لافتة إلى أنه تم تهديدها بالفصل من الجامعة.



وقالت إنها لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، معتبرة أنها كانت فقط للتخويف.

وأكدت منى أبو سليمان أنها كانت مقتنعة بأنها لا تفعل شيئا خاطئا وأنها كانت محجبة ومازالت، موضحة أن والدها كان لا يفضل ظهورها بالإعلام وكان يرى أن الخصوصية ستنتهي.

وأردفت: "قبل ظهوري على الشاشة كنت أسافر كما أريد ولا أحد يعرفني وبعد دخولي الإعلام طلب مني والدي السفر مع أختي بسبب كلام الناس لأن الإعلاميين كان وقتها لهم سمعة غير جيدة"، على حد قولها.

مها منصور: سرنا على خطاك..والإعلاميات تنظر لك كمثال..

منى أبو سليمان: قديما واجهت تهديدات بالقتل لي ولأهلي .. وتم تهديدي بفصلي من الجامعة ووالدي كان رافض لظهوري بالإعلام



@abusulayman#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/ITL2c3ZiI9 — سوالف رمضان (@sayyidaty) March 29, 2023

المصدر: "روتانا"