كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان بالمملكة إلى 4.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 حيث شهدت السوق نموا قويا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل

هذا وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0% للربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بـ9.9% في الربع الثالث من عام 2022.

وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022 انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

ولفتت إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بانخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغت 15.4% مقارنة بـ20.5% في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ 4.2% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية مترافقة مع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7%، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022، حيث شهد نموا قويا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية منذ يناير 2018.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرهما.

المصدر: "عكاظ"