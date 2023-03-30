من هو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الجديد؟

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، أمرا بتعيين نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبو ظبي، فمن هو؟

شغل الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وهو خريج "أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية" في المملكة المتحدة، منصب رئيس "جهاز أمن الدولة" بدرجة وزير منذ فبراير 2016.

وعمل كرئيس "مكتب أبوظبي التنفيذي" منذ أكتوبر 2019. وكرئيس مجلس "برنامج الجينوم الإماراتي منذ 15 يونيو 2021، وكرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي" منذ 29 مارس 2023.

كما شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية، ونائب رئيس "لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية في المجلس ذاته منذ يناير 2019، وعضو مجلس إدارة كل من جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" منذ 9 مارس 2023، وشركة بترول أبوظبي الوطنية.

وشغل منصب نائب مستشار "المجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير عام 2016، وفق موقع "من هم" المتخصص بالسير الذاتية.

المصدر: موقع "من هم"