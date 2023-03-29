محمد بن زايد يعين نجله منصور نائبا له إلى جانب محمد بن راشد

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة والإمارة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار: "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

كما أمر بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

كما عين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وأخيه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبو ظبي.

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المصدر: وام