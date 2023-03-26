بن راشد يطلق حملة "المليار وجبة" خلال شهر رمضان

أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، حملة "وقف المليار وجبة"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وكان بن راشد أكد أن "هدف الحملة توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف"، مشيرا إلى أن "وقف المليار وجبة رسالة من الإمارات وشعبها للإنسانية في كل مكان في العالم".

وتأتي هذه الحملة "استكمالا لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد في الأعوام الثلاثة السابقة".

وتدشن حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، صندوقا وقفيا لإطعام الطعام بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجا لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT+ وام