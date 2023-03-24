لأول مرة منذ 6 سنوات.. الدول العربية تتوحد تحت هلال واحد

ألقى مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات، محمد شوكت، الضوء على تحديد الدول العربية غرة شهر رمضان 2023 في اليوم ذاته لأول مرة منذ 6 سنوات.

وكتب شوكت في تغريدة على "تويتر": "كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد".

وعلى صعيد الدول الإسلامية، تابع شوكت قائلا: "وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية".

كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد، وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية.#رمضان_2023pic.twitter.com/ZmxvHKHqiK — محمد شوكت عودة (@OdehAstronomy) March 23, 2023

وكان مركز الفلك الدولي قد أوضح في تغريدة سابقة أن "ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة، فالرؤية كانت مستحيلة مساء الثلاثاء ولذلك لم توثق أي شهادة برؤية الهلال يومها. والرؤية مساء الأربعاء كانت ممكنة في معظم أرجاء العالم الإسلامي، لذلك شوهد الهلال في جلها".

المصدر: RT