السعودية تناقش إجهاض الأجنة المصابة بأمراض وراثية

ناقش اجتماع اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية في السعودية، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الحادي والثلاثين، موضوع إجهاض الأجنة المصابة بأمراض وراثية.

وبحثت اللجنة موضوع الأمراض الوراثية التي تصيب الأجنة والتي تؤثر على مسار حياتهم بعد الولادة، سواء بإعاقة ذهنية أو حركية دائمة أو بمراجعات متكررة للمستشفيات، وذلك بعد تشخيصهم مبكرا في الأشهر الأولى قبل نفخ الروح.

وتتضمن آلية عمل اللجنة دراسة الموضوعات المحالة من المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وكتابة تصور علمي واضح للمسائل التي تدرسها وتقديم التوصيات اللازمة والرفع بذلك للمفتي للتوجيه أو لعرضها على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو هيئة كبار العلماء.

المصدر: "عكاظ"