مصري يحتفل بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية بطريقة مميزة من أمام النيل (فيديو)

نشر مواطن مصري عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو يوثق احتفاله بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية بطريقة خاصة.

وظهر في مقطع الفيديو إعداد الشاب المصري "جلسة" فوق سطح إحدى البنايات المطلة على نهر النيل في القاهرة على الطريقة السعودية.

وبيّن الفيديو أن الجلسة تتضمن العديد من الأشياء المعبرة عن هوية وتراث المملكة.

وعلق على مقطع الفيديو قائلا: "صباح الخير على المملكة العربية السعودية...من قلب القاهرة احتفالا بذكرى يوم التأسيس".

غير مستغرب منك المبادرة الطيبة 🇪🇬 🇸🇦 — محمد الشايقي ABS (@WTN002) February 20, 2023

وتفاعل رواد مواقغ التواصل مع هذا الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "غير مستغرب منك المبادرة الطيبة"، وأضاف آخر: "هذا يستاهل التكريم من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهره عمل مميز شكرا مصر وشعبها العظيم".

المصدر: RT