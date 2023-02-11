النقض المصرية تثبت الحكم القضائي على اليوتيوبر الشهيرة مودة الأدهم بقضية الفيديوهات المثيرة

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، طعن اليوتيوبر مودة الأدهم على حكم سجنها 6 سنوات وتغريمها وآخرين 200 ألف جنيه، وأيدت المحكمة الحكم.

قدم الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، الدكتور هاني سامح، محامي مودة الأدهم، وحملت مذكرة الطعن عدة أوجه لنقض الحكم الصادر.

جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.

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كما استند في الطعن إلى الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يسمح لها بالحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة، تناقض الحُكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني ومستر ليان الصيني ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية، ومحمد محجوب.

وشملت مذكرة الطعن الدفع بانتفاء علاقة المتهمة مودة الأدهم بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة، كما دفع بانتفاء الجريمة وانعدام الإخلال بالقيم.

المصدر: موقع مصراوي