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مصر.. "لقطات فاضحة" تسببت بالقبض على "مودة الأدهم".. (فيديو)

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مودة الأدهم
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تصدرت الفتاة المشهورة بـ"بطلة مصر" مودة الأدهم محركات البحث في مصر بعدما تمكنت قوات الأمن من القبض عليها، مساء أمس الخميس، بسبب نشرها فيديوهات فاضحة.

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وأكدت مصادر أن مودة الأدهم لها علاقة بقضية القبض على الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"، حيث ظهرت في العديد من الفيديوهات المتعلقة بتطبيق "لايكي" الذي سبب جدلا في مصر في الآونة الأخيرة.

ونشر عدد من الفيديوهات الفاضحة للفتاة مودة الأدهم على هذا التطبيق، حيث ظهرت بشكل غير لائق وملابس شبه عارية.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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