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"النقاب ليس من الدين".. تصريح مثير لمدير "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الأسبق!

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صرح أحمد الغامدي، المدير العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، بأن "النقاب ليس من الدين" وأنه "عادة متوارثة"، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال الغامدي إن: "النقاب عادة متوارثة وليس من الدين، وكشف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم".

وعلق أحد متابعيه: "طيب ممكن تفسير لكلام الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن﴾".

فرد الغامدي: "الآية واضحة إرشاد حرائر النساء أن يقربن من جلابيبهن على أبدانهن كعلامة تعرف بأنها حرة حتى لا يتجرأ بعض ضعفاء الدين على إيذائهن".

وعلق ناشط آخر: "زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكشفن وجوههن وهن أمهات المؤمنين"، فأوضح الغامدي: "في الصحيحين عن عائشة في حديث الأفك الطويل وفيه قالت:(وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب)".

وتساءل ناشط آخر: "ما الحجاب الذي أمر الله به وماصفته الشرعية وما رأيك في نساء هذا الزمن اللاتي نراهن في الإعلام وغيره هل يعتبرن ملتزمات بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به".

فأجابه الغامدي: "لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين، أما عامة النساء فإنما أمرن بالضرب بالخمار على الجيوب وعدم إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها وهي الوجه والكفين والقدمين وما عليها من حلي وأصباغ ومن خالفت ذلك معتقدة حرمة فعلها أثمت".

المصدر: RT

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