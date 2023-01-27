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مصري ينقذ سيدة كويتية وبناتها من البرد القارس ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مجتمع

مصري ينقذ سيدة كويتية وبناتها من البرد القارس ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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تصدرت شهامة مواطن مصري مقيم في الكويت منصات التواصل الاجتماعي لتصرفه مع سيدة طردها صاحب الشقة هي وأطفالها من المنزل لعدم دفع الإيجار.

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وفي الفيديو المتداول بشكل واسع عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشف المواطن المصري عن استقباله السيدة مع أطفالها وأغراضهم في منزله لحين توفير سكن بديل، وظهر في الفيديو المصري وهو يعمل على نقل أغراض السيدة إلى منزله لحين الحصول على شقة مناسبة لهم.

وبسؤاله عن السبب، قال: "زوجتي تواصلت معاهم ومش هنسيبها هي وبنتها في البرد، تواصلنا مع الشرطة لتسجيل الوضع والحالة، ومن ثم سنأخذها إلى منزلي مع أسرتي"، وتابع: "ساعدنا الكثير في توفير مبلغ من المال يساعدها في تأجير منزل بديل".

بينما جاءت التعليقات: "الله يكثر من أمثال هذا الرجل الأصيل"، وقال آخر: "الله يكتب أجره.. والله إنه شهم وفيه مروة.. كفو عليه"، وأضاف آخر: "الله يجزاه خير ابن بلد صحيح".

المصدر: وكالات

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