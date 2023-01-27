الكويت تستمر في وقف تأشيرات المصريين

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر لها أن الأجهزة الحكومية الكويتية ستحدد مزيدا من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من بلدانها، لا سيما من مصر والهند.

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وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية حتى الآن.

وشدد المصدر على أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية "ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية".

وأكدت على "عدم صحة أي حديث عن فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية".

وبشأن الهند، ذكر المصدر أن "استقدام العمالة المتخصصة، لا سيما الهندسية، تنظمه عمليات الاتفاق التي تقوم بها جمعية المهندسين الكويتية، بناء على الاتفاقيات الخاصة باعتماد الجامعات هناك".

وأشار الي أن هناك وفداً كويتياً طلب زيارة الهند للاطلاع على بعض الجامعات وسياسة التدريس فيها، إضافة إلى وفد آخر سيذهب إلى مصر قريباً، تشارك فيه جهات تعليمية وفنية.

المصدر: صحيفة القبس