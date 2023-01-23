اتهمتها الممثلة دينا الشربيني بسرقة مجوهراتها..القبض على مساعدة الفنانة منة فضالي بعد اختفائها

بعد الجدل الذي أثاره خبر اختفائها، تمكن الأمن المصري من القبض على مساعدة الفنانة منة فضالي المتهمة بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، وفق موقع "صدى البلد".

وذكر موقع "صدى البلد" أن مساعدة الفنانة منة فضالي كانت تعمل منذ وقت قصير عند دينا الشربيني، ولكنها قامت بسرقة بعض مجوهراتها، حيث قامت دينا ببلاغ ضدها.

وتمكنت الشرطة من القبض عليها أثناء بيع المجوهرات في أحدث محلات الصاغة.

وكانت الفنانة منة فضالي قد أثارت الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة، حيث شاركت منشورا طلبت فيه المساعدة.

وعبر حسابها في "إنستغرام"، كتبت منة فضالي: "صباح الخير..أنا للأسف في موقف مش عارفة اتصرف في..المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح، وأهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والأقسام، وآخر حاجة كانت راكبة أوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة 6 المغرب واتفتحت دقيقة الساعة 12 بليل".

المصدر: "صدى البلد"