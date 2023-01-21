ما سبب انسحاب الفنانة منة شلبي من فيلم "بيت الروبي"؟

رد المخرج المصري بيتر ميمي، على الجدل المثار حول السبب وراء انسحاب الفنانة منة شلبي من فيلم "بيت الروبي".

ويأتي ذلك بعد أنباء متداولة حول أن سبب تأخير بدء تصوير الفيلم، هو قضية محاكمة بطلته الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها في مطار القاهرة، بدعوى حيازة مخدرات، قبل أن يحكم عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وهو ما أدى لاستبعادها من العمل.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كشف بيتر ميمي أن السبب وراء انسحاب "منة" من بيت "الروبي" هو مواعيد التصوير، حيث قال موضحا: "رجاء، محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد.. منة شلبي اعتذرت عن فيلم الروبي لأن مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم".

وأضاف: "حاولنا كثيرا أن ننسق المواعيد، لكن الموضوع كان صعبا، وده السبب إنه منة اعتذرت عن الفيلم.. زي أي شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد.. وجب التوضيح".

جدير بالذكر أن فيلم "بيت الروبي"، من بطولة الفنان المصري كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، ومقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: RT