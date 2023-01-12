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مصر.. محمد رمضان يوجه رسالة إلى منة شلبي بعد الحكم عليها في قضية المخدرات

مجتمع

مصر.. محمد رمضان يوجه رسالة إلى منة شلبي بعد الحكم عليها في قضية المخدرات
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حرص الفنان المصري، محمد رمضان، على دعم الفنانة منة شلبي، بعد الحكم عليها مؤخرا في قضية العثور بحوزتها على مواد مخدرة.

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ونشر رمضان، صورته مع منة شلبي، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "منة شلبي مبروك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه .. في انتظار مشروع قوي كالعادة".

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهامها بإحراز الحشيش بقصد التعاطي، مع تغريمها 10 آلاف جنيه عن التهمة المسندة إليها.

المصدر: مصراوي

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