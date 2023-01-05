فنان مصري يتعرض لهجوم بعد تعليقه على الحكم بسجن منة شلبي

تعرض السيناريست المصري تامر حبيب لهجوم كبير، بعد تعليقه على الحكم الصادر على الفنانة منة شلبي في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

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ونشر صورة تجمعه مع منة شلبي، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "يا ما انت كريم يا رب.. الحمد لله".

ورد حبيب، على الجمهور المهاجم له بعد دعمه للفنانة منة شلبي، من خلال حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

كتب تامر: "فوجئت بناس كتير بتعمل ايموچي ضحك علي تعليقات اصدقائي في البوست اللي نزلته من شوية بقول فيه الحمد لله على الحكم في قضية منة شلبي".

أضاف: "والموضوع استفزني و ماكنتش فاهم ليه، فدخلت اشوف مين الناس اللي فشتها عايمة قوي كده، لقيتهم كلهم ناس ماعرفهومش و من پروفايلاتهم اي عيل اهبل يفهم الناس دول اتجاهاتهم ايه و قصدهم ايه…. فتمام، اضحكوا جامد… علي الاقل امتوا بتضحكوا او بتسخروا من خبر مبهج و مفرح كل البني آدمين اللي تتوفر فيهم مواصفات الانسانية…. و ان شاء الله لما نشوفكم في مصايب و ازمات و محن تحرق قلوبكم و قلوب اللي بيحبوكم ، ده لو كان فيه حد بيحبكم او كنتوا تفهموا اصلاً يعني ايه حب، احنا مش هانضحك… احنا هانقول اللهم لا شماتة، و حسبنا الله و نعم الوكيل".

وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، قد قضت بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية