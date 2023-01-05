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حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه

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حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة محامي الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والذى التمس من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة في المطار لم تتم بحضور المتهمة.

وبدأت منذ قليل بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

ووصل 10 محامين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لحضور أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.   

وغابت الفنانة منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، في قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث حضر 10 محاميين للدفاع عنها.

المصدر: RT

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