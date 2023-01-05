مصر.. 10 محامين يدافعون عن الفنانة منة شلبي والكشف عن ثغرات بالقضية

قال المحامي محمد أبو شقة، دفاع الفنانة المصرية منة شلبي، في أولى جلسات محاكمتها بتهمة تعاطي المخدرات، أمام هيئة المحكمة: "إننا أمام دعوى ذات خصوصية شديدة".

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وأوضح محمد أبو شقة أمام هيئة المحكمة: "أن الجريمة المجردة بها صورة مفقودة بقدر ما يتصل بها الأمر القانوني، ولذلك قبل الدفاع أتكلم عن بطلان التفتيش".

وأكد المحامي محمد أبو شقة أن "هذا التفتيش تم في معزل تام، وأن حقيقة الأمر أننا ينبغي لنا أن نقف أمام الإجراءات القانونية التي تمت مع المتهمة".

وأشار المحامي إلى أن "هذا التفتيش يشوبه نقص طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، نحن أمام تفتيش ذات طبيعة خاصة، وتم دون علم موكلتي".

واستطرد المحامي أن موكلته هبطت بالطائرة في مطار القاهرة الدولي، والإجراءات تقول أنه يجب على المواطن حضور إجراءات التفتيش كاملة على النحو المبين.

وبدأت منذ قليل بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

ووصل 10 محامين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لحضور أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

وغابت الفنانة منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، في قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث حضر 10 محاميين للدفاع عنها.

المصدر: القاهرة 24