 
مباشر

مصر تستعد لمحاكمة الفنانة منة شلبي

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لمحاكمة الفنانة منة شلبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui3a

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، في إتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

إقرأ المزيد
مصر.. الفنانة منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية
مصر.. الفنانة منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا