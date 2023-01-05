بملابس لافتة.. جورجينا تتسوق مع أطفالها في أحد المراكز التجارية السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز وهي تتبضع في أحد المراكز التجارية في السعودية.

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وتظهر جورجينا (28 عاما) في الفيديو وهي تقوم بالتسوق من برج المملكة بالعاصمة الرياض برفقة أطفالها. وكانت ترتدي ملابس رياضية وترافقها سيدة منتقبة، وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.

وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش (مؤقتا) في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.

وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على جورجينا في المملكة، وذلك بعد أن تم منحه قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.

ويأتي هذا بعد التفاعل الذي أحدثه إعلان تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، لمدة عامين، حتى 2025.

المصدر: RT