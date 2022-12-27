مصر.. نشر "الاحتضان الأخير" لقاتلة والدتها في بورسعيد

نشرت وسائل الإعلام المصرية آخر مقطع فيديو للفتاة نورهان خليل -20 عاما، المتهمة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، حيث تظهر في الفيديو في أحضان والدتها.

وقالت هايدي الفضالي محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، إن فيديو الفتاة وهي في أحضان أمها خلال حفل خطوبتها، كان فقرة من اختيار المتهمة لتعظيم دور والدتها، ويكشف علاقة الحب التي تربطهما.

وأضافت هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأحداث سابقا ومحامية نورهان، أنه لا يوجد دافع لموكلتها نورهان خليل لارتكاب جريمة قتل والدتها داليا سمير أو المشاركة فيها.

وكشفت هايدي الفضالي، أنها سوف تستند إلى فيديوهات المتهمة مع والدتها أمام المحكمة للتأكيد على أنه لا يوجد باعث لارتكاب أي جريمة أو الإشتراك فيها، لأن البنت كانت سر والدتها.

في وقت سابق أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإحالة نورهان خليل -20 عاما، فتاة بور سعيد المتهمة بقتل أمها داليا سمير- 42 عاما، إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه 15 سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتهما عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

المصدر: القاهرة 24