تفاصيل مثيرة تكشفها حبيبة الأمير هاري السابقة عن صورة لهما في حوض الاستحمام وأول قبلة! (صورة)

تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية لأول مرة عن علاقتها التي استمرت لمدة شهر مع الأمير البريطاني هاري عندما كان عمره 21 عاما فقط وكانت تبلغ من العمر 34 عاما وأما لطفلين.

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وعلى الرغم من فارق السن الذي يبلغ 13 عاما، فقد أمضت النجمة كاثرين أوماني "فترة حياتها" في عام 2006 مع الأمير، الذي أعطاها "أكثر القبل حماسةً التي تلقيتها على الإطلاق".

وقالت المطلقة، البالغة من العمر 51 عاما، لصحيفة "The Sun" إنها والأمير "تصرفا مثل مراهقين وتبادلا القبلات بحماسة خلال المواعيد، وحتى أنهما التقطا صورة في حوض الاستحمام معا".

كما ادعت كاثرين أوماني أن هاري، الذي كان على علاقة طويلة الأمد مع الناشطة الاجتماعية تشيلسي ديفي، كان يحلم بعيش حياة عادية.

وكان لديه عادة مص المصاصات، مما جعلها تطلق عليه لقب "بايبي" (طفل).

ورفعت كاثرين الغطاء عن هذه العلاقة بعد أن علمت أن هاري (38 عاما) كان يكتب عن صديقاته السابقات في مذكراته الجديدة.

وأوضحت لصحيفة "The Sun": "أشك في أنني سأكون في كتاب هاري لأن الأمير لا يمكنه الهروب مع أم لطفلين تبلغ من العمر 34 عاما..هذا ليس مجرد شيء".

والتقت كاثرين مع هاري في "Art Bar" العصري في تشيلسي بلندن في مايو 2006، ولم تكن متأكدة مما إذا كان هاري في فترة انفصال من حبيبته تشيلسي.

وأضافت: "كان لدينا بعض الأصدقاء المشتركين في مجال العقارات وقد قدم نفسه..كان هاري يرتدي قبعة على الطراز الأسترالي مما جعلني أضحك".

"لا أعتقد أنه اعتاد على الأشخاص الذين يسخرون، وبمجرد أن بدأنا الحديث، بدا الأمر وكأنه لم يكن هناك أي شخص آخر في الغرفة"، فيما رافقه ثلاثة ضباط حماية ملكية كانوا يحومون حولنا باستمرار.

وتحدثت المصممة الداخلية من مايوركا، حيث تعيش الآن، قائلة: "كان عمره 21 عاما فقط، لذا كانت العلاقة هي أبعد شيء عن ذهني".

وأردفت: "ولكن عندما بدأ الجميع المغادرة في حوالي الساعة 11 مساء، أشار هاري إلى واحدة من سيارات رينج روفر الثلاثة المتوقفة في الخارج وقال ،"اقفزي معي "..الأمر الذي وجدته ممتعا للغاية".

وأردف: "تم نقلنا إلى ملهى "Eclipse" الليلي في South" Kensington" وانتقلنا إلى الطابق السفلي إلى منطقة VIP..بعد لحظات قليلة جاء المدير وسأل ما هي أغنيتك المفضلة؟ قال هاري "جنارلس باركلي..كريزي..جاء ذلك بعد ثانية وقلت لهاري "أنت مدلل للغاية، فضحك".

وأكملت: "بدأت في الدردشة مع شخص ما وأخرج هاري قطعة القماش من دلو الشمبانيا ووضعها فوق رأسي..كنت مستاءة قليلا لأنه كان باردا، فقلت له توقف عن كونك متطلبا جدا، فهذه ليست طريقة التصرف"، وجاء أحد حراسه وأخبره قائلا..تماسك، لا يمكنك التصرف على هذا النحو..رأيته يتم إخباره بهذه الطريقة عدة مرات".

وتابعت: "ذهبنا إلى ناد آخر ولكن بعد نصف ساعة أخبرت هاري..أنا أتضور جوعا، هل تجيد صنع شطيرة جيدة من لحم الخنزير المقدد؟ فقال..أنا أصنع شطيرة لحم مقدد ممتازة، وعدنا إلى مسكن صديقه في تشيلسي".

واستطردت كاثرين: "هاري وأنا تشاركنا سيجارة على الدرج بالخارج".

وأخبرها هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع زوجته ميغان وطفليهما، عن جدته الملكة و "مدى قربهما".

وأضافت: "صعدنا إلى الحمام في الطابق العلوي وبدأنا نتعثر مثل المراهقين، ونغني ممسكين بفراشي الأسنان كما لو كانت ميكروفونات..دخلنا الحمام بملابسنا والتقط أحد أصدقائنا صورة على هاتفي..ذهبت أنا وهاري إلى المطبخ وصنع شطيرة لحم مقدد رائعة..جلسنا في المطبخ نتحدث على مر العصور وكان كلانا يضحك. بدأنا نلعب القتال وأعتقد أننا كنا نتصارع ونخرج لمدة 15 دقيقة عندما أخبرته أنني بحاجة للعودة إلى المنزل..عندها رفعني من خصري عن الأرض وحملني إلى الحائط..لقد قدم لي أكثر قبلة لا تصدق وعاطفية حصلت عليها في حياتي.كنت عاجزة عن الكلام تماما".

هذا وأصر هاري على إعادتها إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنتيها روبي وجيد، اللتين كانتا في السادسة والثامنة، في باترسي بلندن.

وقالت: "واصلنا الرسائل النصية ورأيته مرة أخرى بعد حوالي أسبوع في حانة في كنسينغتون".

وتابعت: "كانت لدينا قبلة أخرى وكان هاري مجاملا للغاية، وقال لي كم كنت جميلة..التقينا عدة مرات ، ودائما في حانات خاصة".

في حين تعرضت الرومانسية لضربة عندما اندلعت أخبار العلاقة.

وبعد موعدين آخرين، غير هاري رقمه ولم تره كاثرين مرة أخرى حتى عام 2009، عندما التقيا ببعضهما البعض في مباراة بولو في باربادوس، وكان هذا بعد عام من زواجها من زوجها الثاني الذي انفصلت عنه الآن، مضيفة: "لقد تخطى هاري حراسه ليقبلني وتعانقنا وأجرينا محادثة رائعة..بعد فوات الأوان، من المؤسف أننا لم نبق أصدقاء".

المصدر: "ذا صن"